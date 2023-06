Le Salon du Mariage de Bordeaux Palais des Congrès de Bordeaux Bordeaux, 20 janvier 2024, Bordeaux.

Le Salon du Mariage de Bordeaux 20 et 21 janvier 2024 Palais des Congrès de Bordeaux Billetterie en ligne.

Le plus grand salon des mariés revient à Bordeaux, au Palais des Congrès, les 20 et 21 janvier 2024 !

Au programme :

+ de 150 exposants professionnels du mariage, des animations, des ateliers-conférences, des dégustations traiteurs, des shows culinaires et les défilés incontournables avec + de 500 tenues inédites !

Mais aussi…

L’Espace Mode et Beauté avec des essayages, un espace coiffure, maquillage et tatouages éphémères…

DÉFILÉS – Vivez de véritables moments « Mode » lors des défilés des nouvelles collections de robes de créateurs et de fabricants. 3 défilés par jour, à 11h00, 15h00 et 17h30.

Le Salon de vos Alliances avec plus de 20 000 alliances au choix et des offres spéciales salons des plus grands bijoutiers de Bordeaux…

L’Espace Dégustation pour concocter dès maintenant vos menus cocktail, dîner et brunch. En bonus : Passez au Bar à Champagne !

GUIDES & MAGAZINES – Bénéficiez des + de la Maison du Mariage : « Le Guide des Salles & de la Réception » et le « Magazine Mariage Nouvelle-Aquitaine éd. 2024 » vous seront offerts à l’entrée du salon!

ESPACES GRATUITS – Participez à des animations en tout genre : show culinaires, ateliers beauté, conférences…

Billetterie : évitez la file et profitez de -50% sur la billetterie en ligne (offre valable uniquement sur la billetterie officielle Maison du Mariage)

10€ sur place ou 5,99€ en ligne

GRATUIT pour les -12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T19:00:00+01:00

2024-01-21T10:00:00+01:00 – 2024-01-21T19:00:00+01:00

