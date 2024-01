ECHOS DE LA TERRE DU MILIEU & WESTEROS PALAIS DES CONGRES / CO’MET – ORLEANS Orleans, samedi 16 mars 2024.

Concert hommage aux plus grandes musiques de la saga cinématographique de Peter Jackson Seigneur des Anneaux créées par Howard Shore, et aux plus belles musiques composées par Ramin Djawadi pour la série culte Game of Thrones . Sur scène : piano, violon, flûte traversière, violoncelle, alto, guitare électrique, basse, moog, percussions, batterie, chanteuse lyrique, chœurs.

Tarif : 19.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

PALAIS DES CONGRES / CO’MET – ORLEANS 1 RUE SCHUMAN 45000 Orleans 45