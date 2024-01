ECHOS DU PETIT SORCIER PALAIS DES CONGRES / CO’MET – ORLEANS Orleans, samedi 16 mars 2024.

‘Echos du Petit Sorcier’ est un concert re´-interpre´tant les plus belles musiques de toute la saga cinématographique Harry Potter compose´es par John Williams, Nicolas Hopper ou encore le franc¸ais Alexandre Desplat.Ce spectacle saura faire re^ver petits et grands avec des me´lodies et des sonorite´s retrac¸ant les grandes e´tapes de la vie du jeune sorcier le plus ce´le`bre du monde. Durant 1h30, admirez sur sce`ne, quatuor de cuivres, basse, flu^te traversie`re, chant, violon, alto, violoncelle, piano, guitare, harpe, batterie, percussions, le tout accompagné de voix envoûtantes.Les musiciens vous feront vibrer a` travers ce concert participatif, vivant et rythme´.

Tarif : 19.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 15:30

PALAIS DES CONGRES / CO’MET – ORLEANS 1 RUE SCHUMAN 45000 Orleans 45