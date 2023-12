LYNDA LEMAY PALAIS DES CONGRES / CO’MET – ORLEANS Orleans, 26 janvier 2024, Orleans.

La vie est un conte de fousLe nouveau spectacle de Lynda Lemay porte bien son titre. Dans une ère où on doit s’adapter à une réalité en perpétuel changement, Lynda propose un spectacle où la spontanéité est en vedette. L’artiste, qui a amorcé récemment un long périple avec son projet monumental IL ÉTAIT ONZE FOIS (onze albums de onze chansons en 1111 jours…), promet au fil de la croisière des marées de chansons qui obéissent aux vents du jour, qui changent de couleurs au gré du temps. Ses vers ciselés décortiquent avec pétulance et précision des thèmes comme la famille, la vieillesse, « l’hommerie », l’amour, le deuil… Lynda impose sa douce houle à la foule qui se laisse bercer en toute confiance. Dans « La vie est un conte de fous », les rires sont aussi fous que les larmes sont pleines de sens. Il fait bon tanguer entre les deux en permanence.Flanquée de son prodigieux guitariste/pianiste/choriste Claude Pineault, Lynda invite les spectateurs à plonger cœur premier dans les profondeurs de la vie qu’elle raconte, au risque de noyer leurs yeux à quelques reprises. Blottis dans un magnifique écrin de lumières signées Pierre Roy, Lynda et son complice brillent de tous leurs talents et touchent par leur simplicité.

26 janvier 2024 à 20:00

