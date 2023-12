Spectacle : Nature – Florent Peyre Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar, 14 décembre 2023 07:00, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Florent Peyre interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première. Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps une vingtaine de personnages et 5 animaux dans une performance unique et jubilatoire !.

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . EUR.

Palais des congrès Charles Aznavour Rue du 14 juillet 1789

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Florent Peyre plays all the members of a musical comedy troupe on opening night. Somewhere between a one-man show and a stage play, he plays twenty characters and 5 animals in a unique, jubilant performance!

Florent Peyre interpreta a todos los miembros de una compañía de comedia musical la noche del estreno. A medio camino entre el unipersonal y la obra de teatro, interpreta a una veintena de personajes y a 5 animales al mismo tiempo, en un espectáculo único y emocionante

Florent Peyre spielt alle Mitglieder einer Musicaltruppe an einem Premierenabend. Zwischen Ein-Mann-Show und Theaterstück verkörpert er gleichzeitig etwa zwanzig Charaktere und fünf Tiere in einer einzigartigen und jubelnden Performance!

