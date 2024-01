CAMILLE LELLOUCHE PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar Catégorie d’Évènement: Montélimar CAMILLE LELLOUCHE PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar, 11 février 2024, Montelimar. Camille Lellouche Elue par le public «chanson de l’année» lors des Victoires de la musique avec Mais je t’aime en duo avec Grand Corps Malade, Camille Lellouche sort son premier album tant attendu «A». Chez elle, la musique a toujours été à la fois une passion, une quête, un exutoire, une nécessité, une thérapie. Aussi obstinée que travailleuse, elle n’a pas ménagé sa peine pour se retrouver là. Naturellement, son premier album oscille entre chanson française dans sa tradition la plus classique et pop urbaine. Camille Lellouche vous donne rendez-vous en 2023 pour vivre avec elle cette tournée inédite.

Tarif : 24.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 20:30
Réservez votre billet ici
PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR
AVENUE DU 14 JUILLET 1789
26200 Montelimar

