ADOS VS PARENTS MODE D’EMPLOI PALAIS DES CONGRES CAP D’AGDE MEDITERRANEE Cap D’agde, samedi 20 avril 2024.

Un Ado au quotidien… c’est que du bonheur !Attention danger : l’adolescence arrive… Ils râlent, twittent, snaptchatent et fonctionnent à deux à l’heure… Bref, nos Ados nous rendent fous !Parents malmenés… Ados incompris… C’est le quotidien de cette famille recomposée !Une comédie bienveillante sur les travers des ados et de leurs parents.Prenez un peu de distance par rapport aux situations vécues avec Ado VS Parents : mode d’emploi .Un véritable petit guide de survie pour l’éducation de vos ados.

Tarif : 21.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 19:00

PALAIS DES CONGRES CAP D’AGDE MEDITERRANEE ROND POINT DU CARRE D’AS 34300 Cap D’agde 34