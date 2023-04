Assises européennes de l’énergie : vers la neutralité carbone en 2050 Palais des congrès Bordeaux, 1 mai 2023, Bordeaux.

Assises européennes de l’énergie : vers la neutralité carbone en 2050 1 – 28 mai Palais des congrès Bordeaux Entrée libre

L’édition 2023, intitulée « Agir ensemble vers la neutralité carbone en 2050 », accordera une large place à l’importance du collectif et au « faire » ensemble, autour d’une programmation composée de débats, tables rondes, entretiens, témoignages, ateliers ou encore visites de sites. Près de 3500 congressistes – collectivités, scientifiques et experts de la transition écologique, acteurs économiques et associatifs- sont attendus au Palais des Congrès de Bordeaux, pour débattre et partager leurs expériences de la transition énergétique des territoires et de l’adaptation au changement climatique. Comme chaque année, les co-organisateurs de l’événement – Bordeaux Métropole, la Communauté urbaine de Dunkerque, le Grand Genève et l’ADEME se mobiliseront durant ces trois journées pour faire bouger les lignes de la transition.

En complément de ce congrès, le territoire organise un volet grand public : le OFF des Assises. Le OFF couvrira tout le mois de mai, avant, pendant et après l’évènement officiel des Assises. Près de 90 événements (ateliers, débats, visites, expositions…) sont programmés cette année.

Palais des congrès Bordeaux, Av. Jean Gabriel Domergue, 33300 Bordeaux

