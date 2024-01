RICHARD GALLIANO PALAIS DES CONGRES – AUDITORIUM VICTOR BOUCHER Le Touquet Paris Plage, 23 février 2024, Le Touquet Paris Plage.

Dans le cadre du WINTER JAZZ FESTIVAL au Touquet du 22 au 25 février 2023L’approche jazz du New Tango comme celle du New Musette a toujours été pour moi une évidence. Jazz, Musette, Tango se nourrissent des mêmes ingrédients, rapport à la danse, mélodies fortes, harmonies précises et recherchées ». Richard Galliano est non seulement applaudi sur les cinq continents mais également considéré comme le plus grand accordéoniste de tous les temps.Richard Galliano : accordéonAdrien Moignard : guitare Diego Imbert : contrebasse

Tarif : 13.30 – 19.00 euros.

Début : 2024-02-23 à 17:30

PALAIS DES CONGRES – AUDITORIUM VICTOR BOUCHER PLACE DE L’HERMITAGE 62520 Le Touquet Paris Plage 62