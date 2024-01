MARCIO FARACO ET SON QUINTET PALAIS DES CONGRES – AUDITORIUM VICTOR BOUCHER Le Touquet Paris Plage Catégorie d’Évènement: Le Touquet-Paris-Plage MARCIO FARACO ET SON QUINTET PALAIS DES CONGRES – AUDITORIUM VICTOR BOUCHER Le Touquet Paris Plage, 21 février 2024, Le Touquet Paris Plage. Dans le cadre du WINTER JAZZ FESTIVAL au Touquet du 22 au 25 février 2023Brésilien de naissance, Márcio Faraco est considéré comme l’un des compositeurs les plus créatifs de la musique populaire brésilienne. Guitariste, il crée son propre groupe à Brasilia et rencontre alors un succès mondial avec son premier album Ciranda (Bossa Nova) Márcio Faraco : guitare, viola & voixDouglas Marcolino : accordéonRicardo Feijã : basseJulio Gonçalves : percussionsMichel Gouto : batterie

Tarif : 13.30 – 19.00 euros.

Début : 2024-02-22 à 00:00
PALAIS DES CONGRES – AUDITORIUM VICTOR BOUCHER
PLACE DE L'HERMITAGE
62520 Le Touquet Paris Plage

