Diane Segard Parades Vendredi 7 mars 2025, 20h30 Palais des congrès Atlantia Billet: 35

Mathilde Moreau SARL en accord avec Robin Production présente

DIANE SEGARD « PARADES »

Comment monter sur scène seule quand on est plus autruche que paon ?

Quand on flippe à mort quoi…En créant des personnages portant en eux l’hilarante tragédie quotidienne d’être soi et en les laissant parler pour nous.Même si eux aussi flippent à mort. Comme vous quand vous avez peur de mal éduquer votre enfant, de finir seul avec une boite de raviolis ou de ne pas aller assez voir votre grand-mère à l’Ehpad. Et du coup on a tous les fesses qui font bravo, et du coup c’est rigolo, enfin j’espère, que ça va vous faire rire … maintenant j’angoisse. Bref, c’est un spectacle pour se dire que tout ira bien. Mais passez voir votre grand-mère à l’Ehpad avant de venir, quand même.Après trois ans à développer des personnages névrosés en vidéo sur les réseaux sociaux, Diane Segard monte sur scène avec eux pour le plus collectif des seuls en scène.

Durée : 1h10

Auteur : Mathilde Guêtré Rguieg & Diane Segard

Mise en scène : Mathilde Guetré Rguieg

Distribution : Diane Segard

Création Lumières : Mehdi Rguieg

Avec le soutien du Fonds SACD Humour

Placement libre assis selon la catégorie – non numéroté.

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2025-03-07T20:30:00+01:00 – 2025-03-08T06:30:00+01:00

