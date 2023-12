Laura Laune Glory Alléluia Palais des congrès Atlantia La baule escoublac, 8 février 2025 19:30, La baule escoublac.

Mathilde Moreau SARL, en accord avec Dark Smile Prod & Be More Prod, présente :

LAURA LAUNE – GLORY ALLELUIA

Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré dans un seul en scène très personnel.

Durée : 1h40

Placement libre – assis non numéroté.

Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2025-02-08T20:30:00+01:00 – 2025-02-09T06:30:00+01:00

