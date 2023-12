Benjamin Tranié Félicitations et tout et tout Palais des congrès Atlantia La baule escoublac Catégories d’Évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique Benjamin Tranié Félicitations et tout et tout Palais des congrès Atlantia La baule escoublac, 14 décembre 2024 19:30, La baule escoublac. Benjamin Tranié Félicitations et tout et tout Samedi 14 décembre 2024, 20h30 Palais des congrès Atlantia Billet: 35 Agape et SPL Records présentent BENJAMIN TRANIÉ « FÉLICITATIONS ET TOUT ET TOUT » Venez découvrir le nouveau spectacle « Félicitations et tout et tout » de Benjamin Tranié à la Baule ! Philippe Retcon et Tiffany Ledut ont l’honneur et la joie de vous convier à leur mariage. Rendez-vous à la mairie à 15h, suivi d’un vin d’honneur et d’un dîner au domaine du Châteaude Vieux-Sac. Les téléphones, les chiens et vos enfants pénibles ne sont pas admis à la cérémonie. Durée : 1h40

Placement libre – assis non numéroté. Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac

Heure : 19:30 Catégories d'Évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique

