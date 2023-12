JULIEN COURBET, VIEUX JEUNE & JOLI Palais des congrès Atlantia La baule escoublac, 8 juin 2024, La baule escoublac.

JULIEN COURBET, VIEUX JEUNE & JOLI Samedi 8 juin 2024, 20h30 Palais des congrès Atlantia Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T20:30:00+02:00 – 2024-06-09T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T20:30:00+02:00 – 2024-06-09T20:00:00+02:00

Mathilde Moreau SARL, en accord avec JCS présentent

Julien Courbet, vieux jeune & joli

Il y a encore quelques années, il était sur scène jeune et joli. Mais ça c’était avant. Il veut tout arrêter la télé, son mariage, la radio, son mariage, la pub et son mariage, tout et il vous dit pourquoi. Il n’a plus de filtre !

Dépêchez-vous il n y a que quelques dates, parce qu’il veut arrêter la scène aussi !

Placement libre – Auditorium

Réservation

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 51 51 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.atlantia-labaule.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/julien-courbet-vieux-jeune-joli-la-baule-escoublac.html »}] [{« link »: « https://billetterie-nantes-spectacles.tickandlive.com/reserver/julien-courbet/76943 »}]

FAMILLE JEUNESSE