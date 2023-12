Rendez-vous de La Baule Michèle Cotta Palais des congrès Atlantia La baule escoublac, 1 mars 2024 17:00, La baule escoublac.

Rendez-vous de La Baule Michèle Cotta Vendredi 1 mars 2024, 18h00 Palais des congrès Atlantia

Les Rendez-vous de La Baule présentent

MA CINQUIÈME

En 1965, lors de la première élection présidentielle au suffrage universel que le général de Gaulle a proposée par référendum aux Français trois ans auparavant, elle suit, jour après jour, le combat des adversaires du Général. Elle raconte, depuis la coulisse, comment François Mitterrand négocia avec les socialistes, puis avec les communistes, une candidature commune aux deux partis, la sienne. En 1968, lorsque les étudiants occupent la Sorbonne, plus encore, lorsque les ouvriers leur auront emboîté le pas, elle assiste à la conférence de presse du 27 mai, où François Mitterrand, avec trop de hâte, annonce sa candidature à l’Élysée et perd la partie. Elle est à quelques mètres du général de Gaulle à Quimper, début 1969, lorsqu’il annonce vouloir soumettre à référendum une plus grande décentralisation de la France et la réforme du Sénat. Elle voit les larmes dans les yeux de ses partisans qui pressentent la fin du règne.

Elle apporte un témoignage tout aussi précis et vivant sur l’élection de Georges Pompidou et l’affaire Markovic, où il a failli tout perdre, l’arrivée de Jacques Chaban Delmas à Matignon et le retour de Valéry Giscard d’Estaing aux Finances. Elle accompagne Pompidou à Pékin, que la rumeur dit déjà très malade, mais c’est à Pitsounda, sur la mer Noire, que six mois plus tard elle apprend qu’il est gravement atteint.

Suit la longue histoire des relations entre Giscard et Chirac, qui s’aimeront quelques semaines, et se détesteront jusqu’à la fin de leur vie. « Chacun me raconte longuement ce qu’il attendait de l’autre, et comment il a été trahi, révèle Michèle Cotta. J’observerai jusqu’au bout leur lutte pour le pouvoir, Giscard sûr de lui, Chirac plus compliqué et plus habile qu’il n’en a souvent l’air, avant que Mitterrand, à force de patience et d’habileté, ne finisse par gagner la partie. »

Rencontre animée par Stéphane Hoffmann

