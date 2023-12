Rendez-vous de La Baule Philippe Labro Palais des congrès Atlantia La baule escoublac, 18 janvier 2024 17:00, La baule escoublac.

Rendez-vous de La Baule Philippe Labro Jeudi 18 janvier 2024, 18h00 Palais des congrès Atlantia Public

Les rendez-vous de La Baule présentent

ÉCRITS AMÉRICAINS

Editions Quarto Gallimard

Grand reporter, homme de radio, chroniqueur, romancier, cinéaste, Philippe Labro (né en 1936) décline son Amérique au pluriel depuis près de 60 ans. Faits et fiction se croisent au hasard d’une salle de classe, d’un dîner mondain ou d’un voyage en stop. L’autobiographie n’est jamais loin. Il revient sur son expérience marquante et fondatrice américaine en Virginie dans L’Étudiant étranger (1986), sur son séjour dans les forêts du Colorado dans Un été dans l’Ouest (1988) et sur l’assassinat de Kennedy dans On a tiré sur le président (2013). Son ciel est peuplé d »étoiles » américaines appartiennent aux lettres, au cinéma, à la presse, au monde politique ou encore au sport, et hantent ses carnets Moleskine qu’il transforme en portraits incisifs, en tableaux aussi précis que documentés.

Cette passion que Philippe Labro nourrit pour l’Amérique est ancienne: très jeune, il voyait dans les soldats américains venus libérer la France la figure des nouveaux héros – entraînant dans leur suite tous les éléments d’une modernité culturelle: cinéma, littérature, musique. L’Amérique incarnait alors à elle seule la liberté. Cette vision mirifique l’a poussé, lycéen, à partir étudier aux États-Unis, découvrir le Nouveau Monde. Choc des cultures et coup de foudre. D’abord étudiant (en journalisme, littérature et histoire), puis reporter, Philippe Labro y passe une partie du début de sa carrière, une petite machine à écrire portative Olivetti sous le bras, couvrant les campagnes présidentielles de Kennedy, Johnson, Nixon… Son parcours est ponctué de rencontres fructueuses, de hasards qu’il transforme en occasions exceptionnelles. Événement majeur : le 22 novembre 1963, tandis qu’il est sur le campus de Yale, pour Cinq colonnes à la Une, le président J. F. Kennedy est assassiné à Dallas. Philippe Labro est dépêché sur place et couvre ce moment historique pour France-Soir, un nouveau tournant décisif dans sa carrière.

L’Amérique de Philippe Labro regorge de figures emblématiques, témoigne de son ecclectisme et de son insatiable curiosité. Si depuis les années 1950, elle a considérablement évolué – les mœurs, les assassinats politiques, la résurgence des fractures ethniques et du racisme, les attentats du 11 septembre, les guerres au Moyen Orient, le pouvoir croissant des médias et des images… -, elle n’en reste pas moins un de ses sujets de prédilection. Formé à la littérature américaine, avec (parmi d’autres) Hemingway pour modèle, il en emprunte les codes, le style clair, limpide, le sens du détail, la volonté de raconter une époque.

Cette édition Quarto invite le lecteur, à travers un choix de romans augmenté d’un grand nombre d’écrits journalistiques, à découvrir l’Amérique de Philippe Labro, celle qu’il raconte dans ses romans, celle qu’il dépeint avec acuité et intelligence dans ses chroniques et portraits, autant de destins qu’il a croisés toute sa vie durant, de lieux et des époques qui l’ont habité. L’ensemble de textes retenu rend compte de la curiosité de leur auteur, de l’évolution du regard porté sur l’Amérique, de la fascination absolue à une analyse critique, juste et raisonnée. Des archives personnelles et professionnelles de l’écrivain qui composent le parcours biographique illustré se dégagent la figure et l’œuvre d’un fin connaisseur de la patrie de l’Oncle Sam, d’un américanologue hors pair.

Durée : 1h

Rencontre animée par Stéphane Hoffmann, suivie d’une séance de dédicace.

Événement gratuit, sur inscription obligatoire.

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 51 51 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.atlantia-labaule.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/rendez-vous-de-la-baule-philippe-labro-la-baule-escoublac.html »}] [{« link »: « https://www.lesrendezvousdelabaule.com/inscription/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-18T18:00:00+01:00 – 2024-01-19T04:00:00+01:00

2024-01-18T18:00:00+01:00 – 2024-01-19T04:00:00+01:00

CONFRENCONTRE Y|ATLANTIA|RENDEZVOUSDELABAULEPHLABRO