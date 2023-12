Rendez-vous de La Baule Alain Juppé Palais des congrès Atlantia La baule escoublac, 9 janvier 2024 17:00, La baule escoublac.

Rendez-vous de La Baule Alain Juppé Mardi 9 janvier 2024, 18h00 Palais des congrès Atlantia Public

Les rendez-vous de La Baule présentent

UNE HISTOIRE FRANÇAISE

Editions Tallandier

Né dans les Landes, à Mont-de-Marsan, Alain Juppé ne se destinait pas à la vie politique. Pourtant, sa carrière sera exceptionnelle. C’est en faisant ses débuts à Matignon en 1976, aux côtés de Jacques Chirac, Premier ministre, qu’il attrape un virus qui ne le lâchera pas.

« Comment se joue le choix d’une vie ?, confie-t-il. Les uns croient à la prédestination, les autres au hasard. Pour moi, l’inspiration vint d’un de mes professeurs qui enseignait l’histoire et la géographie. Il me mit un jour dans les mains une brochure de présentation de l’École nationale d’administration. Je n’en avais jamais entendu parler. Le document ne donnait pas vraiment envie, mais les mots tournaient déjà dans ma tête avec ceux de « pouvoir », « carrière », « politique », « prestige »… »

Dans un récit prenant, l’homme raconte près de cinquante ans de vie publique. Il fut plusieurs fois ministre, Premier ministre et maire de Bordeaux.

Il n’élude pas sa vie privée. Pour la première fois, il se livre, sans fard, sur son enfance, ses racines catholiques, son engagement, sa famille, sa timidité raide. « Si l’on me trouve parfois sec, c’est mon mimétisme avec le pin des Landes ».

Il revient sur ses succès, ses blessures, ses échecs et son éternel optimisme.

« Dans ces pages, j’ai tenté de re-vivre. Impossible entreprise ! C’est, bien sûr, une façon d’exorciser la peur de la mort. Mais ai-je vraiment peur de la mort ? Je ne crois pas. Je ne sais pas ce qu’elle est. Qui le sait ? Pas davantage, me semble-t-il, les rares êtres humains qui disent avoir fait l’expérience d’un bref aller-retour. Qu’advient-il ensuite, dans la durée ? ».

Durée : 1h.

Rencontre animée par Stéphane Hoffmann, suivie d’une séance de dédicace.

Événement gratuit, sur inscription obligatoire.

