Sellig Episode 6
Palais des congrès Atlantia La baule escoublac, 4 novembre 2023

Diogène en accord avec Audrey Guilhaume production présente

SELLIG « EPISODE 6 »

Pour notre plus grand plaisir il décortique avec un humour piquant et une précision diabolique des situations en apparences banales qui se révèlent être en réalité bien plus complexes que ce qu’elles laissent paraître.

Il vous parlera de son apprentissage musclé en cuisine et de sa « cinquantetroizaine » apparemment plus difficile à avaler que la cinquantaine.

Pour finir vous passerez un Noël à l’ancienne., et surtout inoubliable, chez sa célèbre soeur et son non moins charismatique beau-frère, Bernard.

Au final, vos tracas, vos agacements et vos énervements du jour s’envoleront comme par magie pendant 1h30…

Soyez les bienvenus dans l’épisode 6.

Tarif unique : 30€ – placement assis non numéroté.

Tarif PMR* : 27€

* quota limité, réservation par téléphone au 02 40 11 51 51.

Réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

FAMILLE JEUNESSE