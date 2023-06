Un culot monstre Palais des congrès Atlantia La baule escoublac, 5 août 2023, La baule escoublac.

**UN CULOT MONSTRE

LE RIRE DE L’ÉTÉ !!!

Une comédie de et mise en scène par Olivier Lejeune.**



Et voici le neuvième opus d’Olivier Lejeune, l’enfant de la Presqu’île Guérandaise. Sa toute première pièce « Tout Bascule » ayant été créée en 2002 à Atlantia, puis ayant remporté un énorme succès (1300 représentations, adaptée dans de nombreux pays) notre Palais des Congrès est devenu son porte-bonheur.

Son style est facilement reconnaissable: effets comiques toutes les 5 secondes, punchline à gogo, gags visuels, rythme, folies des personnages dans des situations inextricables… une efficacité maximum servie par une troupe de virtuoses. Cinq personnages dotés d’un culot monstre : un mari hallucinant de mauvaise foi qui s’est fait passer pour mort pendant six ans, une épouse fantasque fuyant les ondes électromagnétiques mais affrontant tout le reste avec dérision, un imitateur vedette tellement virulent qu’il doit s’exiler pour éviter la vengeance de certains politiciens, un amant lunaire mais pas si idiot qu’il veut bien laisser paraître, une architecte délurée qui démolit plus qu’elle ne construit. Tous ces personnages étant sous pression, secouez-les et résultat : explosions de rires !

Du même auteur : Tout Bascule, Dévorez-moi, Presse Pipole, Pourquoi moi ?!, La symphonie des faux-culs, La croisière s’éclate, Le bouffon du Président, Une chance insolente.

Avec **Olivier Lejeune, Julie Arnold, Michel Guidoni, Sandra Beaudou et Fabrice Coccitto

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

