Exposition Arbres et d’autres Rêveries par Ludmilla Barynska – Beillaud,invitée du Rendez-vous des écrivains Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire Exposition Arbres et d’autres Rêveries

par Ludmilla Barynska – Beillaud,invitée du Rendez-vous des écrivains

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T16:30:00+01:00

2023-03-05T19:30:00+01:00

