Rendez-vous de La Baule Général d’armée Pierre de Villiers Jeudi 16 février, 18h00 Palais des congrès Atlantia

Public

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac

GÉNÉRAL D’ARMÉE PIERRE DE VILLIERS

pour son livre : Paroles d’honneur – Lettres à la jeunesse

Edition : Fayard

« Il y a deux façons de voir la situation actuelle : soit se complaire dans le constat, il est vrai cruel et inquiétant ; soit surmonter ce dernier et chercher des solutions, faire confiance aux trésors de notre génie français. Vous êtes l’avenir de la France. Vous êtes aujourd’hui en demande d’humanité et de fermeté, d’autorité et d’amour, d’exigence et de bienveillance. Vous cherchez votre équilibre, dans une société où les facteurs de déséquilibre se multiplient. Il reste à canaliser vers de justes causes cette attente et cette soif d’idéal. Les plaintes soulagent, mais ne construisent rien de durable. »

Tout au long de sa prestigieuse carrière militaire, le général Pierre de Villiers a eu à cœur de transmettre ; cinq années dans la vie civile n’ont fait qu’affermir son engagement pour la jeunesse, à laquelle il dédie cette lettre.

Ces Paroles d’honneur constituent une véritable profession de foi intellectuelle et morale. Ciselées et incisives, elles se lisent d’une seule traite en parlant à l’intellect, au cœur et aux tripes. Centrées sur des notions, des valeurs et des qualités, elles forment une leçon de vie, énoncée sans jamais être assénée. Mais une leçon de vie tout de même, comme un précis de morale quotidienne à l’usage des gens de bien. Une leçon de vie qui résonne profondément en nous, jeunes ou moins jeunes.

