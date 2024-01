POUR LE MEILLEUR PALAIS DES CONGRES – ATLANTIA La Baule, 1 juin 2024, La Baule.

Suite au succès de leur premier spectacle, Arnaud etGaëlle font un retour en force ! Après avoir mis en scène leur bonheur à deux il ont eu envie de partager leurs emmerdes à 4, parce qu’il n’y a pas de raisons.Comment un vrai couple a survécu à l’arrivée de deux enfants en à peine deux ans ? Est-ce que La Pat’Patrouille a fait disparaitre Céline Dion en mission ? Est-ce que Baby Shark a dévoré AC/DC ? Beaucoup plus fatigués, occupés, mais toujours aussi déjantés, Arnaud et Gaëlle reviennent pour de nouvelles aventures et pour le meilleur…De et avec : Arnaud Gidoin, Gaëlle GauthierMise en scène : Nicolas Nedot

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-06-01 à 20:30

PALAIS DES CONGRES – ATLANTIA 119 AV. DE LATTRE DE TASSIGNY 44500 La Baule 44