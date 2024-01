DON QUICHOTTE PALAIS DES CONGRES – ATLANTIA La Baule, 17 février 2024, La Baule.

DON QUICHOTTE Ballet de Léon Minkus Par le Grand Ballet de KievDirection Alexandre STOYANOVChorégraphie de Marius PETIPA et V. KOVTOUNSpectacle présenté par « NP Spectacles productions »Durée 2H00 avec entracteDon Quichotte est l’une des œuvres les plus prestigieuses de l’histoire de la danse classique. Interprété par les plus grandes stars de ballet, Don Quichotte est l’un des sommets dans l’art de la danse. Le ballet mêle l’intrigue amoureuse de la jeune Quiterie (Kitri) et du barbier Basile à l’odyssée du « chevalier à la triste figure ». Don Quichotte, un vieux chevalier excentrique obsédé par l’idéal de la chevalerie, est hanté par la vision d’un amour utopique, Dulcinée. Le ballet est composé d’épisodes célèbres comme la rencontre avec les comédiens ambulants, la bataille contre les moulins à vent et le célèbre « pas de deux » de Don Quichotte et Kitri, plein de virtuosité, devenu cheval de bataille pour les étoiles classiques.Noureev réalisa la première version intégrale du ballet en occident selon la chorégraphie de Marius Petipa. D’ailleurs, sans « Don Quichotte » il n’y aurait pas de Noureev dont le talent fut découvert par l’occident à l’occasion de ce ballet, l’un de ses rôles fétiches et dont il réalisera le film. Le chorégraphe, Petipa, propose ici une chorégraphie pleine de couleur et de vigueur. La musique du compositeur autrichien Léon Minkus, alterne mélodies aériennes et ensembles hispanisants, le tout traversé par une énergie bouillonnante d’inspiration, joyeuse et entraînante. Avec Don Quichotte, nous sommes dans l’âge d’or du ballet classique.Quant au Grand Balletde Kiev, ses solistes se produisent avec succès sur les meilleures scènes : celles du Bolchoï, de la Scala, du Grand Opéra de Paris, du Metropolitan Opéra. Dans le monde entier, on admire la maîtrise des artistes du Ballet de Kiev.

Tarif : 24.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:00

PALAIS DES CONGRES – ATLANTIA 119 AV. DE LATTRE DE TASSIGNY 44500 La Baule 44