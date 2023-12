CASSE-NOISETTE PALAIS DES CONGRES – ATLANTIA La Baule, 21 janvier 2024, La Baule.

CASSE NOISETTEGrand Ballet de KievChorégraphie : M. PetipaDirecteur Artistique :A. Stoyanov Ballet Féerie en deux actes de P. TchaikovskiCasse-Noisette est un ballet-féerie en deux actes de Tchaïkovski. C’est certainement une des musiques de ballet les plus populaires aujourd’hui et des plus appréciée. Avec « Le Lac des Cygnes », ce ballet figure au premier rang des œuvres les plus connues, les plus interprétées et les plus célèbres du répertoire classique.L’histoire est inspirée de la version d’Alexandre Dumas du conte d’Hoffmann. Véritable fable sur le passage de l’enfance à l’adolescence, Casse Noisette se base sur le thème immortel de l’amour et des forces du mal. Le soir de Noël, Clara reçoit de son oncle un casse-noisette. Pendant la nuit, une merveilleuse féerie commence : dans le salon, les jouets s’animent et le Casse-noisette se transforme en prince… Ce spectacle est un régal pour tous les admirateurs de la danse. La performance extraordinaire des artistes du célèbre Grand Ballet de Kiev ne laisse personne indifférent.C’est un spectacle pour toute la famille, pour les petits et pour les grands, une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse, un chef d’oeuvre du ballet classique.Le Grand Ballet de Kiev : Le Grand Ballet de Kiev est un ensemble de danse classique Ukrainienne couronné de succès. Ses membres sont issus des meilleures écoles de théâtres, d’opéras et de ballets d’Ukraine. Son directeur qui participe à cette sélection très rigoureuse est Alexander Stoyanov, étoile de ballet mondialement reconnu. Le répertoire de ce ballet est constitué avant tout des grandes œuvres du patrimoine classique de la danse : Le Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant, Casse Noisette, Carmen, Giselle, Don Quichotte et tant d’autres. La beauté, la perfection de leurs performances et leur notoriété les amènent à se produire dans le monde entier, tout comme récemment aux Etats-Unis, au Mexique, en Hollande et au Japon.

Tarif : 24.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-01-21 à 16:00

PALAIS DES CONGRES – ATLANTIA 119 AV. DE LATTRE DE TASSIGNY 44500 La Baule 44