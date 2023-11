Repas des aînés baulois 2023 Palais des congrès Atlantia La baule, 6 décembre 2023, La baule.

Vous avez 72 ans et plus ? La ville de La Baule-Escoublac vous invite au repas des ainés !

La Ville de La Baule Escoublac organise le repas des ainés baulois le 6 et 7 décembre 2023. Une invitation à déjeuner réservée à tous les baulois âgés de 71 ans et plus.

Inscriptions du 13 novembre au 5 décembre 2023, auprès des annexes de mairie du Guézy, Lajarrige, Escoublac et du CCAS de La Baule.

Attention, les places sont limitées. Pour s’inscrire une pièce d’identité et un justificatif de domicile sont nécessaires.

Plus d’infos au 02 51 75 75 30

Palais des congrès Atlantia 118 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T12:30:00+01:00 – 2023-12-06T22:30:00+01:00

2023-12-07T12:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:30:00+01:00

