Concert Kyle Eastwood Eastwood by Eastwood Palais des congrès Atlantia La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Concert Kyle Eastwood Eastwood by Eastwood Palais des congrès Atlantia, 1 juillet 2023, La baule. Concert Kyle Eastwood Eastwood by Eastwood Samedi 1 juillet, 19h00 Palais des congrès Atlantia Billet: 30 Le Festival de Cinéma et de Musique de Film & V.O Music présentent : Concert Eastwood by Eastwood & Soirée de remise de Prix de la 9ème édition du Festival. Le Festival de Cinéma et de Musique de Film de La Baule met à l’honneur cette année le talentueux contrebassiste de jazz, compositeur et arrangeur de musiques de films, Kyle Eastwood, avec un concert hommage inédit, intitulé « Eastwood by Eastwood », dédié aux plus belles musiques des films de son père, l’acteur et réalisateur Clint Eastwood.

Au programme notamment, les musiques de Gran Torino, Mystic River, Million Dollar Baby, Lettres d’Iwo Jima et Invictus, auxquelles Kyle Eastwood a collaboré. Il sera accompagné de son quintet. Un concert événement précédé par la remise des prix de la 9ème édition du Festival de Cinéma et de Musique de Film de La Baule. Durée : 2 heures réservation en ligne Palais des congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 51 51 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.atlantia-labaule.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-kyle-eastwood-eastwood-by-eastwood-la-baule.html »}] [{« link »: « https://billetterie.atlantia-labaule.com/spectacle?id_spectacle=898&lng=1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-02T05:00:00+02:00

2023-07-01T19:00:00+02:00 – 2023-07-02T05:00:00+02:00 CINE CULTURE

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Palais des congrès Atlantia Adresse 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule Ville La baule Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Palais des congrès Atlantia La baule

Palais des congrès Atlantia La baule Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la baule/

Concert Kyle Eastwood Eastwood by Eastwood Palais des congrès Atlantia 2023-07-01 was last modified: by Concert Kyle Eastwood Eastwood by Eastwood Palais des congrès Atlantia Palais des congrès Atlantia 1 juillet 2023 La baule Palais des Congrès Atlantia La baule

La baule Loire-Atlantique