Rendez-vous de La Baule Jean des Cars Mercredi 26 avril, 18h00 Palais des congrès Atlantia

Charles, Diana et Camilla – Amours et tragédies chez les Windsor Edition : Fayard Jean des Cars est l'historien des grandes dynasties européennes et de leu…

Palais des congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Charles, Diana et Camilla – Amours et tragédies chez les Windsor

Edition : Fayard

Jean des Cars est l’historien des grandes dynasties européennes et de leurs plus illustres représentants. Parmi ses nombreux succès : Louis II de Bavière ou le Roi foudroyé, Sissi ou la Fatalité, La Saga des Romanov, La Saga des Windsor, La Saga des Habsbourg, Le Sceptre et le Sang, Nicolas II et Alexandra de Russie, Elizabeth II. La reine.

Lorsque Charles, prince de Galles, est devenu roi sous le nom de Charles III le 8 septembre 2022, son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, est devenue reine consort, ainsi que l’a décidé la reine Elizabeth II le 5 février 2022.

C’est l’aboutissement de plus de cinquante ans de passion (leur première rencontre se situe en 1971), de doutes, de souffrances, de persévérance, de scandales, de tragédies et d’opprobre avant que cet amour « non négociable » triomphe avec la bénédiction de Sa Majesté la reine qui, elle aussi, a dû affronter les conséquences de cette romance hors normes. Une histoire d’amour qui est à rapprocher de celle de l’arrière-grand-mère de Camilla, Alice Keppel, avec Édouard, prince de Galles, qui deviendra le roi Édouard VII en 1901 à la mort de sa mère, la reine Victoria.

Même la belle-mère de Diana, la romancière à succès Barbara Cartland, n’aurait osé imaginer un tel scénario. Dans cette histoire, la « princesse des cœurs » joue le rôle de la victime tragique mais on verra que la vérité n’est pas toujours aussi simple.

Une enquête haletante riche en découvertes et qui surprendra plus d’un lecteur.

La plus longue et la plus romanesque histoire d’amour que la monarchie britannique ait jamais connue : celle du roi Charles III et de Camilla. Une histoire dans laquelle Lady Diana n’est pas qu’une « victime »…

Entrée libre et gratuite.

Pour la bonne organisation de ce rendez-vous, merci de bien vouloir vous inscrire sur le site www.lesrendezvousdelabaule.com

À l’issue de la rencontre, Jean-Pierre Elkabbach signera ses livres, avec la participation de la Librairie Lajarrige



2023-04-26T18:00:00+02:00

2023-04-27T04:00:00+02:00