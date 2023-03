Rendez-vous de La Baule Ségolène Royal Palais des congrès Atlantia, 3 avril 2023, La baule.

Première femme de l’histoire de France à accéder au second tour d’une élection présidentielle, Ségolène Royal est l’auteure de plusieurs best-sellers : « Ma plus belle histoire c’est vous » et « Cette belle idée du courage », chez Grasset, ou encore « Ce que je peux enfin vous dire » (Fayard), qu’elle était venue présenter aux Rendez-vous de La Baule le 19 décembre 2018, en pleine crise des Gilets jaunes.



« L’idée de ce livre trouve sa source dans l’effondrement des tendresses pendant la période du confinement : les décès et abandons dans les Ehpad, la mort de nos anciens dans une effroyable solitude, avec pour les vivants l’impossibilité de faire leur deuil ; et à l’autre bout des âges, le profond traumatisme des enfants et adolescents subissant le masque, les tests, les angoisses, l’isolement, la privation d’école et l’absurde interdiction des espaces verts et des plages. L’action politique prenait alors le visage cruel d’un appareil de décision sans pitié, restreignant les libertés et réprimant la culture considérée comme “bien non essentiel”, sans débat et en multipliant les abus de pouvoir. Ma génération politique, au-delà des clivages partisans, n’aurait jamais pensé connaître un tel effondrement des repères et des méthodes de gouvernance. Cruauté de l’inaction climatique planétaire aussi, qui fait tous les ans des millions de déplacés et de morts, principalement sur le continent africain, victime principale et certainement la moins coupable. Cette crise climatique fait dire à des jeunes ici et ailleurs : à quoi bon mettre au monde des enfants ? Je n’ai pas donné plus de trente ans à la vie politique pour rester, bras ballants, devant cette triste faillite de la transmission de vie.

Cet ouvrage est aussi une promesse faite, il y a une dizaine d’années, à Stéphane Hessel. Il nous redirait aujourd’hui, c’est certain : Indignez- vous ! Je m’inscris dans sa continuité, humblement face à son vécu de résistance et de captivité. La répétition de l’histoire, en version aggravée, est évidente : la mondialisation libérale et la loi sans pitié du profit spéculatif détruisent tous les efforts collectifs de protection, ici et dans tous les pays du monde.

La cruauté ne cesse de faire reculer la civilisation et j’ai le devoir de témoigner, en incluant la parole de ceux qui se sentent happés par ce déclin. Car écrire, c’est déjà agir. La politique doit emprunter à l’amour comme barrage à la cruauté. J’ai cherché à réfléchir à voix haute, à tout ce que la politique doit à l’amour, et à tout ce qu’elle pourrait lui apporter en retour, en force de réparation et en élévation des consciences. J’ai écrit ce livre comme on aime, librement et à cœur ouvert. »





Entrée libre et gratuite.

À l’issue de la rencontre, Ségolène Royal signera ses livres.

