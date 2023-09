Les pigeons Palais des congrès Atlantia, 13 avril 2024, .

Les pigeons Samedi 13 avril 2024, 20h30 Palais des congrès Atlantia Billet: 24

La toute première comédie de Michel Leeb.

Serge et Bernard, acteurs de second plan, la soixantaine, habitués aux troisièmes rôles, sont amis depuis longtemps. Ils ont débuté ensemble il y a 40 ans, mais n’en restent pas moins rivaux.

Convoqués en même temps pour le casting d’un film, ils sont à la fois surpris et contents. En attendant de passer l’audition, ils discutent, évoquent leurs souvenirs, se taquinent… Mais quand on leur apporte le texte de l’audition tout bascule. Une comédie entre rires et émotions.

Production : Les Théâtrales

De : Michel Leeb

Avec : Michel Leeb, Francis Huster, Chloé Lambert et Philippe Vieux

Mise en scène : Jean-Louis Benoit

Assistant à la mise en scène : Éric Supply

« Le duo fait des étincelles. Une rencontre aussi joyeuse qu’inattendue. » – Paris Match

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule 44500

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-14T06:30:00+02:00

CULTURE FAMILLE