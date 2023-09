Royal ballet national de Gerogie Palais des congrès Atlantia, 16 mars 2024, .

Royal ballet national de Gerogie Samedi 16 mars 2024, 20h00 Palais des congrès Atlantia Billet: 24

FIRE OF GEORGIA, Le feu de Géorgie, est un spectacle qui n’a pas d’équivalent tant les performances des danseurs qui sont mises en scène sont extraordinaires. Les acrobaties, les cascades, le tempérament, la grâce, la synchronie, les danseurs tant artistiques qu’athlétiques, une innovation totale dans ce domaine des spectacles.

Le public traverse un voyage historique vers les origines du peuple géorgien. Le rythme, la musique et les acrobaties proviennent du folklore géorgien. Les sons oriental et occidental forment une harmonie entre eux. C’est un voyage magnifique à travers l’histoire de la Géorgie.

Production : NP Spectacles Productions

Direction : Gela Potskhishvili

Avec : 40 artistes

« Prouesses techniques, énergie et une touche de modernité caractérisent les danses folkloriques de cette petite entité caucasienne. » – TV 83

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule 44500 [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 51 51 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.atlantia-labaule.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/royal-ballet-national-de-gerogie-la-baule.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-17T06:00:00+01:00

