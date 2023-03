L’Essence de l’art – Johannes Vermeer Palais des congrès Atlantia, 12 mai 2023, .

L’ESSENCE DE L’ART

Conférences d’Histoire de l’Art

Le cycle de conférences proposées donne des clés pour préparer vos visites, voir ou revoir les oeuvres et les expositions en élargissant la perspective. Chaque exposition vous est présentée par un intervenant spécialiste du sujet traité. Ce conférencier (conservateur ou historien de l’art) apporte son expertise sur les oeuvres ou les expositions thématiques, sur leur contexte de création, leur apport éventuel à l’histoire de l’art.

Johannes Vermeer

Conférencier : Fabrice Conan, historien de l’art.

Johannes Vermeer (1632-1675) a vécu et travaillé à Delft. Son travail est surtout connu pour ses scènes d’intérieur intimistes, son traitement de la lumière et ses effets d’optique. Ses peintures, généralement considérées comme les trésors les plus précieux de chaque collection de musée, sont rarement prêtées. L’exposition montrera son talent de peintre, ses choix artistiques, ses motivations de compositions et son processus créatif. Un monde silencieux, de poésie de l’instant et du quotidien au plus près des personnages, de leur intimité.

Amsterdam Rijksmuseum, 10 février – 4 juin 2023

