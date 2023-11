Provence Prestige Palais des Congrès Arles, 23 novembre 2023, Arles.

Déjà la 30ème édition de ce salon qui offre une grande vitrine aux artisans, fabricants et producteurs régionaux. Avant les fêtes de fin d’année, 150 exposants mettront en valeur les savoir-faire et l’art de vivre en Provence à travers la gastronomie, la culture, la mode et la décoration. Invité d’honneur cette année, le parfumeur Fragonard emmène le public au pays des senteurs, en proposant notamment une décoration inédite du salon et un atelier pour créer son eau de toilette.

Salon Provence Prestige, du 23 au 27 novembre, au Palais des Congrès d’Arles

Palais des Congrès Avenue de la 1ère Division de la France Libre, 13200 Arles

2023-11-23T10:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

2023-11-27T10:00:00+01:00 – 2023-11-27T17:00:00+01:00