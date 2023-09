Salon des Arts Divinatoires Palais des Congrès Arles, 14 octobre 2023, Arles.

Rendez-vous les 14 et 15 octobre 2023 au Palais des Congrès d’Arles pour le Salon des Arts Divinatoires, de la Spiritualité et des Minéraux « HistoireZen ». Ils vous proposent de plonger dans une expérience mystique et envoûtante et de vous laisser transporter dans un monde rempli de magie et de découvertes en rencontrant les plus grands professionnels des Arts Divinatoires !

Envie d’explorer les profondeurs de votre développement personnel et de découvrir la connaissance de soi, d’interroger votre destin pour vous guider sur votre chemin de vie et de plongez dans l’art des minéraux et de la lithothérapie. Vous êtes au bon endroit !

Ce qui vous attend :

– Des Astrologues, Médiums, Numérologues, Voyants, Cartomanciens, Chamanes, Energéticiens Karmique, Thérapeutes, Contacts défunts… Des professionnels passionnés et passionnants

– Des conférences et ateliers gratuits

– 3 univers : Arts divinatoires, Spiritualité, Minéraux

– 1 espace food-trucks

Associé au Salon du Bien-être et des Médecines Douces, l’événement réunit 120 exposants passionnés et passionnants en arts divinatoires, spiritualité, médecines douces, minéraux, santé au naturel et développement personnel. Vous découvrirez une palette d’offres qui nourrissent le corps, l’âme et l’esprit.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de l’événement : Palais des Congrès – Avenue de la 1re Division France Libre 13200 Arles

Samedi 14 octobre 2023 de 10h à 19h

Dimanche 15 octobre 2023 de 10h à 19h

Entrée : 2€ vous donnant accès au Salon des Arts Divinatoires, au Salon du Bien-être, aux conférences et aux ateliers toute la journée ! Paiement sur place à l’entrée du salon. Entrée est gratuite pour les mineurs.

Palais des Congrès Avenue de la 1ère Division de la France Libre, 13200 Arles Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 00 33 04 90 99 08 08 http://www.congres-arles.com/ https://www.facebook.com/palaiscongresarles/

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

