Arles Campus Palais des Congrès, 3 mars 2023, Arles.

Salon des formations et des études supérieures

Palais des Congrès Avenue de la 1ère Division de la France Libre, 13200 Arles Barriol Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

00 33 04 90 99 08 08 http://www.congres-arles.com/ https://www.facebook.com/palaiscongresarles/

Trouver la formation qui mènera au métier de son choix peut s’envisager en restant à Arles. C’est ce que démontre tous les ans le salon Arles Campus, organisé par le service de l’enseignement supérieur de la ville d’Arles, et qui cette année, se déroule le vendredi 3 mars.

A l’heure où les collégiens doivent réfléchir à une orientation (plutôt scientifique ou littéraire ? filière générale ou technologique ?), où les lycéens doivent choisir leurs études supérieures, Arles Campus présente, en une vingtaine de stands, l’ensemble des études supérieures et des formations en place sur notre territoire. Université, grande école, apprentissage, toutes les filières sont représentées et permettent de se former au droit, aux métiers du patrimoine, du tourisme, du numérique, de la santé, à la comptabilité et gestion, etc. Sans oublier deux grandes écoles que sont l’Ecole nationale supérieure de la photographie et Mopa, qui forme des réalisateurs numériques.

Rencontrer des professionnels

La chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Arles propose un rendez-vous complémentaire pour aider les jeunes à envisager leur avenir professionnel. La Nuit de l’Orientation leur permet de rencontrer des professionnels des différents corps de métiers (hôtellerie-restauration, BTP, industrie, commerce, santé, social …). Des conseillers d’orientation sont également prêts à recevoir les jeunes qui peuvent aussi utiliser l’espace multimedia pour découvrir les métiers en fonction de la personnalité et des centres d’intérêt de chacun.

Vendredi 3 mars au Palais des congrès, Arles Campus de 13h à 19h et La Nuit de l’Orientation à partir de 17h.



