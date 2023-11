SALON DES SANTONS ET DECORATIONS DE NOEL Palais des Congrés 29 Avenue Camille Saint-Saëns Béziers, 11 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Retrouvez près d’une quarantaine de santonniers et de créchistes pour préparer les fêtes de fin d’année.

Entrée libre..

2023-11-11 10:00:00 fin : 2023-11-12 19:00:00. .

Palais des Congrés

29 Avenue Camille Saint-Saëns

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Meet nearly forty santonniers and créchistes to prepare for the festive season.

Free admission.

Cerca de cuarenta santonniers y créchistes le ayudarán a prepararse para las fiestas.

Entrada gratuita.

Treffen Sie sich mit fast vierzig Santonniers und Kreidekünstlern, um sich auf die Feiertage zum Jahresende vorzubereiten.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE