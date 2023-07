Visite libre : « Poitiers à écouter ! » Palais des comtes de Poitou – ducs d’Aquitaine Poitiers, 16 septembre 2023, Poitiers.

Visite libre : « Poitiers à écouter ! » 16 et 17 septembre Palais des comtes de Poitou – ducs d’Aquitaine Gratuit. Entrée libre. Matériel d’écoute fourni. Dans la limite des équipements disponibles. Pièce d’identité demandée en caution. Durée : 45 min.

Enfilez un casque et parcourez les rues du centre-ville au son d’une playlist spécialement conçue pour vous faire (re) découvrir le patrimoine du centre historique. Ouvrez grand les yeux et les oreilles… Et laissez-vous guider par la musique !

Une expérience contemplative, musicale et poétique en autonomie avec casques composée par Sonorium, créateur d’expériences musicales.

Palais des comtes de Poitou – ducs d’Aquitaine 1 place Alphonse Lepetit, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 32 16 64 Avec la grande salle et la tour Maubergeon, le palais des comtes de Poitou-ducs d’Aquitaine est aujourd’hui l’un des plus remarquables ensembles d’architecture du Moyen Âge en France.

En effet, le nom de Maubergeon (qui qualifie encore aujourd’hui le donjon médiéval) est dérivé du «mall-berg», l’ancien tribunal mérovingien.

Peu après l’an mille, un nouveau palais est élevé sur une motte de terre, adossé au rempart antique et complété vers 1100 par une première tour (dont les vestiges sont visibles dans le square Jeanne d’Arc). L’ensemble, ceinturé de fossés, constitue la résidence des comtes de Poitou-ducs d’Aquitaine.

La grande salle d’apparat est réédifiée par la famille Plantagenêt un peu avant 1 200 : dite « Salle des Pas Perdus », avec ses vastes dimensions et son décor de style angevin (arcatures aveugles, chapiteaux), c’est la salle officielle du Palais. Elle demeure aujourd’hui l’un des plus remarquables exemples d’architecture civile médiévale en France.

À partir du XIIIe siècle, le palais devient de moins en moins résidentiel, au profit de ses fonctions administratives. Il connaît de nouveaux aménagements vers 1380, sous l’impulsion de Jean de Berry : la tour Maubergeon est reconstruite, des apparentements privés (aujourd’hui disparus) sont édifiés à l’est, un nouveau mur pignon clôture la grande salle, percé de larges baies au-dessus de monumentales cheminées sculptées. L’ensemble annonce le style gothique flamboyant.

Après la Révolution française, l’ancien palais comtal est définitivement aménagé en palais de justice jusqu’en 2019.

Depuis le 1er janvier 2020, la ville de Poitiers est propriétaire du palais. C’est une belle opportunité pour imaginer un nouveau cœur de ville autour du palais, à travers de nouveaux usages et de nouvelles habitudes de circulation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00