Mary Lattimore+ Humming Amps, concert Palais des Beaux-Arts Lille, lundi 19 février 2024.

Elégance, douceur et fluidité, vivez une expérience musicale électro-acoustique Lundi 19 février, 20h00 Palais des Beaux-Arts 6 €/ 3 €.

La harpiste et compositrice Mary Lattimore fait étape à Lille ! Cette artiste singulière poursuit depuis 10 ans une trajectoire solo remarquable. Dernière sortie en date, son cinquième album Goodbye, Hotel Arkada. Des pièces instrumentales tentaculaires façonnées par le changement ; rien ne sera jamais pareil. Mary Lattimore y célèbre et pleure la tragédie et la beauté de l’éphémère, tout ce qui est vécu et perdu dans le temps.

Première partie Humming Amps (ambient).

Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr/agenda/marylattimore »}] Métro ligne 1 station République Beaux-Arts

Bus Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90

VLille Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé

