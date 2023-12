Hip Open Dance : Dancing in a Yard Palais des Beaux Arts Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Hip Open Dance : Dancing in a Yard Palais des Beaux Arts Lille, 5 février 2024, Lille. Hip Open Dance : Dancing in a Yard Lundi 5 février 2024, 20h00 Palais des Beaux Arts Gratuit – réservation conseillée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-05T20:00:00+01:00 – 2024-02-05T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-05T20:00:00+01:00 – 2024-02-05T22:00:00+01:00 Lundi 5 février – 20h

Gratuit – réservation conseillée

Palais des beaux-arts, entrée rue de Valmy. ——– Manuela Dalle

Etats-Unis / France – 2023 – 72 min À 60 km au nord de Los Angeles, le chorégraphe Dimitri Chamblas intervient dans une prison haute sécurité et prépare un show avec un groupe de dix détenus, purgeant de lourdes peines. En prison, où la masculinité toxique règne, danser est un tabou absolu et un geste fort. ——- Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024 https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 Palais des Beaux Arts Place de la République, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 »}] Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais des Beaux Arts Adresse Place de la République, 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Palais des Beaux Arts Lille Latitude 50.631298 Longitude 3.060974 latitude longitude 50.631298;3.060974

Palais des Beaux Arts Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/