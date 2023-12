Hip Open Dance : projection Decypher Palais des Beaux Arts Lille, 29 janvier 2024, Lille.

Hip Open Dance : projection Decypher Lundi 29 janvier 2024, 20h00 Palais des Beaux Arts Gratuit – sous réserve des places disponibles

Lundi 29 janvier – 20h

Gratuit – sous réserve des places disponibles

Palais des Beaux Arts – Entrée rue de Valmy

DECYPHER

Léo Caron

Québec Canada – 2022 – 50 min

Un documentaire sur l’histoire du breakdance à Montréal, créé à partir d’archives vidéo inédites et de plusieurs entrevues avec des pionniers et pionnières du style. Popularisé à New York au courant des années 70, le mouvement s’est emparé de Montréal quelques années plus tard, s’implantant en une riche tradition encore active à ce jour. Le danseur Léo Caron, alias Bboy Fléau, retrace cette histoire avec son premier film, Decypher.

Projection proposée par Heure Exquise !

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1

Palais des Beaux Arts Place de la République, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France