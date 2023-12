MIDI-REGARD, avec Eva Belgherbi, historienne de l’art « Sur la piste des femmes artistes » Palais des Beaux-Arts Lille, 19 janvier 2024, Lille.

MIDI-REGARD, avec Eva Belgherbi, historienne de l’art « Sur la piste des femmes artistes » Vendredi 19 janvier 2024, 12h30 Palais des Beaux-Arts 8 € / 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T12:30:00+01:00 – 2024-01-19T13:30:00+01:00

Doctorante en histoire de l’art et spécialisée sur l’étude de genre, Eva Belgherbi porte une voix singulière sur la place des femmes dans l’art. Elle propose au Palais des Beaux-Arts un regard sans concession sur l’exposition Où sont les femmes ? et sur les questions qu’elle soulève : est-ce qu’une œuvre de femme est systématiquement différente de celle produite par un homme ? Comment les stéréotypes de genre déterminent selon les époques l’accès à une carrière artistique ? Comment éviter de tomber dans le piège de l’essentialisation des artistes ?

Ce midi-regard est l’occasion de s’emparer du débat féministe, sous l’angle de la création, de la diffusion, et de la réception des femmes artistes, hier et aujourd’hui.

Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts

Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90

VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé

© PBA Lille