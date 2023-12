Morning Yoga Palais des Beaux-Arts Lille, 11 janvier 2024 07:30, Lille.

Morning Yoga Jeudi 11 janvier 2024, 08h30 Palais des Beaux-Arts 5 €

Envie de vous relaxer, de faire le plein d’énergie, d’assouplir votre corps ? Accordez-vous un temps de yoga et de méditation dans la quiétude des espaces du musée, au plus près des œuvres !

Une infusion vous sera offerte par le Palais des thés Lille à l’issue de la séance.

Venez en tenue de pratique, les tapis de yoga sont fournis.

[Ouverture des portes à 8h30. Début de la séance : 8h45.]

✅ Votre billet vous donne accès à l’ensemble du musée après la séance

Avec Nina Guéneau, sage-femme et professeure de yoga

Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr

Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts

Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90

VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T08:30:00+01:00 – 2024-01-11T10:00:00+01:00

© JM.Dautel 2023