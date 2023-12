Le grand atelier de Noël Palais des Beaux-Arts Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Le grand atelier de Noël Palais des Beaux-Arts Lille, 27 décembre 2023, Lille. Le grand atelier de Noël Mercredi 27 décembre, 14h30 Palais des Beaux-Arts Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2023-12-27T14:30:00+01:00 – 2023-12-27T17:30:00+01:00 Viens créer, dessiner et imaginer des cartes de vœux et des crackers pour fêter la nouvelle année. Dès 4 ans. Gratuit.

N’inclut pas l’accès aux collections et à l’exposition « Où sont les femmes (7 € / 4€/ gratuit – de 12 ans). Accès libre. Sans inscription. Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts

Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90

© PBA Lille/ PM Détails Catégories d'Évènement: Lille, Nord Autres Code postal 59000 Lieu Palais des Beaux-Arts Adresse Place de la République 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Age min 4 Age max 99

