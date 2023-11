Envers du décor : « Comment adapter une exposition au jeune public ? L’exemple 1, 2, 3 couleurs. Palais des Beaux-Arts Lille, 21 décembre 2023, Lille.

Envers du décor : « Comment adapter une exposition au jeune public ? L’exemple 1, 2, 3 couleurs. Jeudi 21 décembre, 17h30 Palais des Beaux-Arts Tarif : 4 € – Gratuit étudiants et moins de 30 ans.

Dans un objectif d’inclusion et de diversification de ses publics, le Palais des Beaux-Arts de Lille ouvre un espace gratuit dédié aux enfants de 0 à 6 ans. Au cœur de son atrium, en partenariat avec le centre d’initiation à l’art pour les tout-petits mille formes de Clermont-Ferrand.

Le concept ? Faire vivre aux tout-petits une première expérience multisensorielle autour des formes et des couleurs grâce à des œuvres contemporaines.

(jusqu’au 11 mars 2024)

Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/envers-du-decor »}] Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts

Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90

VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T17:30:00+01:00 – 2023-12-21T18:30:00+01:00

2023-12-21T17:30:00+01:00 – 2023-12-21T18:30:00+01:00

© Photo Maud Chavaillon