MIDI-REGARD, avec Philippe Quesne, metteur en scène Vendredi 1 décembre, 12h30 Palais des Beaux-Arts 8 € / 4 €

Dans sa dernière création Le Jardin des délices, présentée au Théâtre du Nord du 29 novembre au 1er décembre, Philippe Quesne s’inspire librement du triptyque du peintre Jérôme Bosch connu pour ses allégories fantastiques.

Que doit Le Jardin des délices de Philippe Quesne au Jardin des délices de Jérôme Bosch ?

Ce midi-regard offrira une plongée dans les univers fantasmagoriques de deux artistes qui posent leur regard sur l’état du monde à plusieurs siècles d’intervalles. Ce sera aussi l’occasion de faire écho au tableau Le Concert dans l’œuf, faux Bosch mais vrai chef d’œuvre, exposé au Palais des Beaux-Arts de Lille.

Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00

Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90

VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé

