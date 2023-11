Envers du décor : « Où sont les femmes ? », les coulisses Palais des Beaux-Arts Lille, 16 novembre 2023, Lille.

Envers du décor : « Où sont les femmes ? », les coulisses Jeudi 16 novembre, 17h30 Palais des Beaux-Arts Tarif : 4 € – Gratuit étudiants et moins de 30 ans.

Cette visite vous fera découvrir la genèse de cette exposition conçue comme une enquête et la manière dont elle a été menée par les équipes du musée. Un moment privilégié au cœur de l’exposition pour (re)découvrir les artistes femmes des collections lilloises.

Avec Alice Fleury et Camille Belvèze, commissaires de l’exposition.

Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/envers-du-decor »}] Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts

Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90

VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T17:30:00+01:00 – 2023-11-16T18:30:00+01:00

2023-11-16T17:30:00+01:00 – 2023-11-16T18:30:00+01:00

© PBA Lille/ MW 2023