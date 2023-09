Les Journées du Patrimoine au PBA Palais des Beaux-Arts Lille, 16 septembre 2023, Lille.

Profitez de ces deux jours de portes ouvertes pour suivre des itinéraires de visites inédits, découvrir les dernières acquisitions ou vous plonger dans l’Open Museum Jeu Vidéo !

VISITES GUIDÉES

Sur inscription à l’accueil du musée. Possibilité de s’inscrire dans les 30 mn précédant chaque départ de visite.

– Sam. et Dim. à 10 h 15/ 11 h 15/ 14 h/ 15 h/ 16 h et 17 h

De l’Antiquité au 20ème siècle, survolez l’histoire de l’art en quelques chefs-d’œuvre incontournables.

– Sam. et Dim. à 14 h et à 16 h

Comprendre l’histoire d’une œuvre en observant le mouvement des corps. Comprendre ce qui s’est passé avant et ce qui se passera après l’instant figé par le peintre ou le sculpteur.

Une visite unique de ces collections avec la conservatrice de ce département.

Grâce au don des Amis des musées de Lille, le Cabinet d’arts graphiques vient de s’enrichir de 4 planches provenant de la série intitulée Disparates. Cette visite sera donnée par la responsable du Cabinet des dessins.

Partez à la découverte des chefs-d’œuvre du Moyen Âge – Renaissance avec la Conservatrice du département.

Profitez d’une visite inédite avec le Directeur du musée, pour découvrir l’architecture du musée et de l’extension contemporaine (habituellement non accessible au public).

Découvrez cette collection méconnue et conservée comme un trésor, avec le chargé de la numismatique et des armes.

VISITES GUIDÉES DES AMIS DES MUSÉES

Les Amis des Musées vous proposent des visites sur les thèmes suivants :

De la route de la soie aux magots lillois, les décors ont traversé les mers jusqu’en Flandres, venez les admirer dans la galerie des céramiques.

De la nature morte aux scènes de genre, une période dynamique de l’histoire de l’art où l’on voit émerger des peintres de talent, une visite à ne pas rater !

Rendez-vous à la borne Amis des musées en Galerie d’entrée

ET AUSSI : LE MUSÉE S’AFFICHE EN VILLE

Sam. et Dim. à 15 h

Focus sur les artistes Lionello Spada, Alfred-Pierre-Joseph Agache et Ernest-Joseph Laurent avec une guide du Palais des Beaux-Arts et balade en ville à la découverte des œuvres réinterprétées par les street-artistes : Andrea Ravo Mattoni et Julien de Casabianca.

Les fresque et collages monumentaux sont visibles dans les quartiers de Lille Centre (croisement de la rue Jean Bart et la rue de Bruxelles), Bois Blancs (Ecole Marceline Desbordes-Valmore, 4 rue Guillaume Tell) et Wazemmes (Ecole Quinet-Rollin, 27 rue Littré)

La visite guidée se déroule au musée uniquement, la partie en ville est en visite libre.

✅ GRATUIT – SANS RÉSERVATION

✅ De 10 h à 18 h sans interruption.

Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts

Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90

VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé

