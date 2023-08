BRADERIE DE LA BD Palais des Beaux-Arts Lille, 2 septembre 2023, Lille.

BRADERIE DE LA BD 2 et 3 septembre Palais des Beaux-Arts Entrée gratuite

Impossible pour le Palais des Beaux-Arts de ne pas participer à la grande fête que représente la Braderie de Lille !

Le musée accueille une nouvelle fois pour le plus grand plaisir des amateurs et des collectionneurs une braderie de la BD dans ses murs.

Alors n’hésitez pas à venir à la rencontre des libraires et bouquinistes qui seront installés dans l’atrium, ils ont sûrement quelques pépites pour vous !

À noter aussi que la Librairie-Boutique du musée fera aussi sa braderie et vous proposera une belle sélection de livres d’art à prix bradés !

Prolongez votre balade à l’étage, les salles des collections de peinture seront également accessibles avec, en prime, quelques surprises liées à l’ Open Museum Jeu Vidéo qui vous feront entrer dans l’univers des Studios Ankama et Spiders !

Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts

Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90

VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

2023-09-03T10:00:00+02:00 – 2023-09-03T18:00:00+02:00

© DICOM – Daniel Rapaich