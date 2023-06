ENVERS DU DÉCOR : Open Museum Jeu vidéo, les coulisses Palais des Beaux-Arts Lille, 22 juin 2023, Lille.

Emmenés par Régis Cotentin, responsable de l’art contemporain et commissaire des Open Museum, venez découvrir les coulisses du projet.

Pourquoi et comment les beaux-arts et les jeux vidéo sont naturellement compatibles ? Qu’est-ce qui a fait que les studios Ankama et Spiders ont naturellement accepté l’invitation du musée ? Comment se sont-ils appropriés les espaces et les collections ?

Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr

Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts

Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90

VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé

© Spiders (studio nacon)