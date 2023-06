UN MIDI, UN REGARD AVEC LES STUDIOS ANKAMA Palais des Beaux-Arts Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord UN MIDI, UN REGARD AVEC LES STUDIOS ANKAMA Palais des Beaux-Arts Lille, 16 juin 2023, Lille. UN MIDI, UN REGARD AVEC LES STUDIOS ANKAMA Vendredi 16 juin, 12h30 Palais des Beaux-Arts Tarifs 8 €/ 4 € Parcourez l’OPEN MUSEUM JEU VIDEO avec Laurent Carlot, alias Lorko, Directeur artistique chez Ankama, le studio à l’origine de jeux vidéo tels que DOFUS, WAKFU et WAVEN.

Vous saurez tout sur les dessous de leur conception (personnages, environnements, interfaces, animations) et leurs secrets de fabrication. Ne manquez pas ce moment unique ! ✅ Tarif : 8 € / 4 €

✅ Nombre de places limité

✅ Sur réservation à l’accueil ou par téléphone : 03 20 06 78 28

✅ Places également disponibles en caisse le jour même dans la limite des places restantes. Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts

Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90

VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T12:30:00+02:00 – 2023-06-16T13:30:00+02:00

