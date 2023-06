TABLE RONDE: BEAUX-ARTS & JEU VIDÉO Palais des Beaux-Arts Lille, 14 juin 2023, Lille.

TABLE RONDE: BEAUX-ARTS & JEU VIDÉO Mercredi 14 juin, 19h00 Palais des Beaux-Arts Gratuit

Définir l’art du jeu vidéo, questionner le processus créatif et les liens avec les beaux-arts, aborder la question de sa conservation et sa patrimonialisation, cette table ronde vous apportera une foule d’informations sur le 10ème art.

Avec : Elodie Bertrand, responsable des entrées multimédia, Bibliothèque Nationale de France / Jean Jouberton, chercheur indépendant et créateur de la chaîne « Homo Ludens »/ Marine Macq, directrice, Galerie Gamma et autrice de Artbook.

GRATUIT. AUDIORIUM. ENTRÉE PAR LE 18BIS RUE DE VALMY

RESERVATION CONSEILLEE : TEL 03 20 06 78 28

Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 06 78 28 »}] Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts

Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90

VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T19:00:00+02:00 – 2023-06-14T20:30:00+02:00

PBA LILLE/ C.Roze